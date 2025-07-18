Европа готовится к будущему, где США перестанут быть гарантом безопасности

В настоящее время Европа стала создавать «параллельные дипломатические и оборонные институты», готовясь к будущему, где Вашингтон перестанет выступать в качестве гаранта безопасности. Речь идет как об экономической, так и о военной безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Великобритания, Франция и Германия отодвинули в сторону разногласия и начали совместную подготовку к будущему, где США перестанут быть гарантом безопасности. После того как в должность президента Штатов вступил Дональд Трамп, в трансатлантическом альянсе произошел ряд встрясок. Теперь Европа старается подготовиться к будущему, где сможет рассчитывать только на себя без оглядки на Вашингтон.

Европейские чиновники обсуждают создание новых, более компактных организаций для сотрудничества. По информации NYT, эти структуры должны работать вместе с уже существующими НАТО и G7, а не вытеснять их. На данный момент НАТО включает 32 страны и имеет сложную систему управления, где не всегда удается достичь согласия.

Представители Германии, Великобритании и Франции считают, что нужна небольшая и более мобильная группа, способная быстро реагировать на изменения в отношениях между Европой и Америкой. Немецкие официальные лица в неофициальных беседах подчеркивают важность увеличения военного бюджета и укрепления партнерства с европейскими соседями.