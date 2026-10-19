Европа движется в направлении Франции: какие страны ближе всего к протестам

Европа движется в направлении Франции, и страны рискуют оказаться в ситуации глубокого раскола внутри государств, сообщил РИАМО кандидат политических наук и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Что касается ситуации по всей Европе, то до стадии Франции Италия и Бельгия пока не дошли, но двигаются в том же направлении. А для этого не так много и надо, довести до перехода протеста в погромы и его подавить», — сказал Журавлев.

Он уточнил, что на стороне власти могут оказаться очень разные силы, как и против нее.

«Левые партии, например, скорее всего, поддержат даже громящих улицы студентов, то есть раскол внутри страны будет усиливаться», — добавил собеседник.

На выходных Франция пережила одни из самых жестоких беспорядков за последние десятилетия, по некоторым данным, речь идет о 800 тысячах человек, вышедших на улицы. Большинство шествий были мирными, но на их фоне радикальные группы устроили погромы. О ситуации во Франции можно прочитать в материале РИАМО.

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