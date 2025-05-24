Европа боится, что Трамп бросит Украину ради партнерства с Россией

Европейские дипломаты стали беспокоиться, что американский президент Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования украинского конфликта ради того, чтобы США заключили с Россией экономическое партнерство. Данный страх появился после того, как Вашингтон отказался ужесточать санкции против Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Европа надеялась, что США поддержат ее решение ужесточить санкционное давление на Россию, но ошиблись. Трамп отказался вводить очередные санкции против Москвы, объяснив это тем, что видит шанс на урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем.

Также чувство страха у дипломатов вызвал состоявшийся телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По их мнению, доброжелательность состоявшихся переговоров подтверждает тот факт, что «кошмар Европы» стремительно приближается и США действительно могут выйти из украинского конфликта ради заключения экономического партнерства с Россией.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая. Лидеры двух стран общались более двух часов, во время диалога они в том числе обменялись мнениями относительно того, как должны быть остановлены боевые действия в украинском конфликте.