«Евроландия»: в Крыму озвучили предложение для украинцев
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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что на Украине нужно устроить референдум, где поднять вопрос о создании новой страны, которую можно назвать «Евроландия». По словам политика, в новом государстве, в отличие от нынешней Украины, все процессы могут быть легитимными, сообщает «Крым 24».
Таким образом Константинов отреагировал на новости, что украинский суд рассмотрит иск депутата Верховной рады Александра Дубинского по назначению президентских выборов украинским парламентом. Вместе с тем крымский парламентарий отметил, что любые выборы на Украине сейчас — нелегитимные и незаконные, следовательно, бессмысленные.
«Если вы говорите о новой Украине, которую вы строите, тогда проводите референдум о создании новой страны — Евроландии, например. А попытки избрать президента на несуществующей территории, сами по себе нелегитимны», — сказал Константинов.
Глава Госсовета добавил, что старания украинского депутата зарегистрировать иск напоминают об американском способе давления на президента Украины Владимира Зеленского.