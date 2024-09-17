«Евроландия»: в Крыму озвучили предложение для украинцев

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что на Украине нужно устроить референдум, где поднять вопрос о создании новой страны, которую можно назвать «Евроландия». По словам политика, в новом государстве, в отличие от нынешней Украины, все процессы могут быть легитимными, сообщает «Крым 24» .

Таким образом Константинов отреагировал на новости, что украинский суд рассмотрит иск депутата Верховной рады Александра Дубинского по назначению президентских выборов украинским парламентом. Вместе с тем крымский парламентарий отметил, что любые выборы на Украине сейчас — нелегитимные и незаконные, следовательно, бессмысленные.

«Если вы говорите о новой Украине, которую вы строите, тогда проводите референдум о создании новой страны — Евроландии, например. А попытки избрать президента на несуществующей территории, сами по себе нелегитимны», — сказал Константинов.

Глава Госсовета добавил, что старания украинского депутата зарегистрировать иск напоминают об американском способе давления на президента Украины Владимира Зеленского.