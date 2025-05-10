Во время визита в Люксембург делегация Евросоюза во главе с Урсулой фон дер Ляйен неожиданно попала на памятное мероприятие, где звучала легендарная советская песня «День Победы», сообщает ТАСС .

Высокопоставленных чиновников, включая председателя Евросовета Антониу Кошту и премьер-министра Люксембурга Люка Фридена, встретили участники акции с красно-белыми флагами — советскими и российскими.

После первых аккордов знакомой мелодии у европейских лидеров возникла минутная растерянность. Обменявшись недоуменными взглядами с люксембургским премьером, фон дер Ляйен с сопровождением поспешно покинула место событий, сделав вид, что не придала значения происходящему.

Этот курьёзный случай произошёл после того, как в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Два этих эпизода наглядно демонстрируют, как в современной Европе, несмотря на официальную политику Брюсселя, продолжает жить память о подвиге Красной Армии.

Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что именно фон дер Ляйен является одним из главных архитекторов антироссийских санкций и последовательным сторонником пересмотра итогов Второй мировой войны.