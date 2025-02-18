Еврокомиссия намерена укреплять военные возможности Украины

Еврокомиссия (ЕК) собирается и дальше оказывать поддержку Киеву, чтобы укрепить его военные возможности. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости .

Председатель высшего органа исполнительной власти Евросоюза (ЕС) во вторник пообщалась со спецпосланником американского президента по Украине Китом Келлогом. Во время беседы фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена продолжать укреплять военные возможности Украины.

Кроме того, она рассказала, что в планах обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и «даже сделать больше».

Фон дер Ляйен также утверждает, что ЕК хочет сотрудничать с США, чтобы добиться «справедливого и прочного мира» на Украине и обеспечить Киеву гарантии безопасности.

Между тем в Эр-Рияде начались переговоры между Россией и США. Москву на них представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков.