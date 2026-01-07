Евродепутат Де Мази начал судиться с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен

Депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал иск в Европейский суд. Он требует у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен передать данные о контактах с оборонными концернами, с текстовой частью заявления ознакомилось агентство DPA, сообщает ТАСС .

В иске Де Мази указывает на право Европарламента получать информацию, чтобы контролировать деятельность Еврокомиссии. Фон дер Ляйен проигнорировала обязательство давать ответы на вопросы ЕП, поскольку не предоставила евродепутату полных сведений о контактах с оборонными фирмами.

В марте 2025 года Де Мази потребовал у фон дер Ляйен рассказать обо всех контактах с изготовителями оружия, начиная с середины 2024 года. Среди них встречи, видеоконференции, звонки и электронная переписка. Полученный в октябре 2025 года ответ от фон дер Ляйен оказался, по его данным, общим и запоздалым.

Де Мази пошутил, что фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV. Этот король Франции придерживался принципов абсолютной Монархии.

