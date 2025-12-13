Еврочиновники не верят в реалистичность плана по вступлению Киева в ЕС

Reuters: вступление Украины в ЕС к 2027 году считается «невозможным»

Вступление Украины в Европейский союз к 1 января 2027 года, которое ранее фигурировало в мирных планах по урегулированию конфликта, является «абсолютно невозможным». Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на мнение нескольких европейских чиновников и дипломатов.

По словам источников издания, достичь этой цели к указанному сроку «чрезвычайно трудно», а поддержка такого плана со стороны руководства ЕС неочевидна.

Ранее Financial Times писала, что последняя версия плана урегулирования предполагает вступление Украины в ЕС именно к 2027 году, и документ был представлен США.

Украина получила статус кандидата на вступление в июне 2022 года, однако для полноправного членства ей необходимо выполнить ряд сложных политических и экономических реформ.

