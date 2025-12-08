Орбан заявил о планах ЕС принять Украину и подготовиться к войне с Россией к 2030 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз планирует принять Украину к 2030 году и готовится к возможной войне с Россией, сообщает Sputnik .

«Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год. Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год — целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС», — написал Орбан в социальных сетях.

Он напомнил, что по базовому соглашению Евросоюза конфликт на территории одной из стран-членов обязывает остальные государства присоединиться к военным действиям. По словам Орбана, вступление Украины в ЕС, находящейся в состоянии вооруженного конфликта, приведет к немедленному вовлечению союза в войну.

Ранее о подготовке европейских стран к возможному конфликту с Россией говорил и президент Сербии Александр Вучич.

В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов, однако подчеркивал, что это решение носит символический характер и не гарантирует автоматического членства. Последней страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 году, а процесс ее присоединения занял 10 лет.

