Актер Сорбо: войны с Россией в США хотят только «психи» у власти

Кевин Сорбо, известный американский актер и режиссер, прославившийся благодаря роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», высказался о ситуации в Белом доме, поделившись своим мнением о властях США, сообщает «Царьград» .

Он уверен, что большинство американцев не жаждут войны с Россией, и что это желание исходит лишь от «психов», находящихся у власти.

«Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — заявил эксперт.

На своей странице в X он отметил, что простые люди в Америке стремятся к миру, в то время как агрессия продиктована интересами элиты.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский пытается добиться расположения Дональда Трампа. Он предлагает США совместную разработку месторождений минеральных ресурсов, которые уже перешли под контроль России.