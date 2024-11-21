сегодня в 11:44

Польское издание Portal Obronny опубликовало материал, согласно которому украинский президент Владимир Зеленский пытается добиться расположения Дональда Трампа. Он предлагает США совместную разработку месторождений минеральных ресурсов, которые уже перешли под контроль России, сообщает «Царьград» .

Речь идет о добыче лития, графита, титана и угле-антраците, которые оцениваются в «триллионы долларов».

Как предполагает автор материала, Зеленский также надеется, что Трамп поможет ему вернуть эти места Украине.

«Но может быть, кому-то известно, как вынудить Россию отдать эти почти 20 процентов украинской территории», — говорится в статье.

На сегодня в недрах Украины остались неразработанные 500 тысяч тонн лития, 20% мировых запасов графита и 7% титана.

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский на встрече с Трампом в Нью-Йорке попытался заинтересовать его доступом к природным ресурсам.