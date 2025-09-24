«Это уже мем какой-то»: депутат прокомментировал «переобувание» Трампа

Парламентарий назвал американского лидера генератором случайных чисел и фраз, отметив также, что давно существует поговорка, что Трамп транслирует слова того, кто был последним у него в кабинете.

По словам Матвейчева, несмотря на насмешки республиканца над когнитивными способностями Джо Байдена, сам Трамп также подвержен подобным проблемам. Информация не задерживается в его памяти дольше, чем на день или неделю, добавил депутат.

«Поэтому за всеми этими словами ничего не стоит. Мы видим, что он то что-нибудь скажет против Владимира Зеленского, обзывая его попрошайкой, то, значит, Владимир Путин им недоволен, то потом опять против Зеленского, то опять против Путина, и продолжается эта игра уже целый год. Но неужели мы сегодня ждем, что сказал Трамп? Это уже смешно, это уже мем какой-то. Неужели вы думаете, что он скажет что-то судьбоносное? Или от его слов хоть что-то изменится? Или от его слов хоть что-то зависит? Ничего не зависит, ничего не изменится», — высказался Матвейчев.

Он убежден, что Трамп продолжит свои импульсивные высказывания, постоянно меняя точку зрения, как минимум еще на протяжении года. Депутат полагает, что слова главы США давно пора перестать воспринимать всерьез.