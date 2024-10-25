«Это суверенное решение»: Путин прокомментировал сотрудничество военных КНДР и РФ

Он отметил, что любой вопрос по поводу военного сотрудничества с Северной Кореей будет решаться в дружеском диалоге между двумя странами. А когда наступит подходящее время, будет принято соответствующее решение.

Путин отметил, что дальнейшие действия, будь то реализация военной помощи или просто учения — это «суверенное решение».

Ранее Госдума ратифицировала внесенный президентом РФ договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ основан на принципах взаимного уважения территориальной неприкосновенности, суверенитета.