«Это суверенное решение»: Путин прокомментировал сотрудничество военных КНДР и РФ
Путин назвал реализацию договора о военной помощи КНДР и РФ суверенным решением
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сотрудничество КНДР и России, назвав реализацию договора о военной помощи суверенным решением, сообщает URA.RU.
Он отметил, что любой вопрос по поводу военного сотрудничества с Северной Кореей будет решаться в дружеском диалоге между двумя странами. А когда наступит подходящее время, будет принято соответствующее решение.
Путин отметил, что дальнейшие действия, будь то реализация военной помощи или просто учения — это «суверенное решение».
Ранее Госдума ратифицировала внесенный президентом РФ договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Документ основан на принципах взаимного уважения территориальной неприкосновенности, суверенитета.