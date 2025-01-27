«Это позор»: немецкий политик отреагировал на антироссийское решение Польши
Немецкий политик навал позором отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Немецкий политик Макс Отте навал позором отказ Польши пригласить Россию на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме, сообщает РИА Новости.
«Красная Армия освободила Освенцим. И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — написал бывший кандидат на пост президента Германии в соцсетях.
На мероприятия пригласили несколько десятков государственных делегаций, в том числе, Германии.
Представителей Москвы на торжествах не будет.