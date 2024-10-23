«Это о многом говорит»: в Кремле оценили предложения Зеленского

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Ушаков: Зеленский предложил не план переговоров, а «план победы»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава Украины Владимир Зеленский предложил не план переговоров с Россией, а «план победы». По его словам, такая разница формулировок «о многом говорит», сообщает ТАСС .

Ушаков также заявил, что президент РФ Владимир Путин обсудил тему Украины с лидерами стран БРИКС во время саммита в Казани. Текст итоговой декларации казанского саммита по Украине согласован, добавил помощник главы государства.

По словам Ушакова, украинскую проблематику обсуждали не все страны-участницы БРИКС, но с представителями некоторых из них Путин поговорил более-менее обстоятельно.

Помощник Владимира Путина отмечал, что президент обсуждал тему конфликта на Украине во время неформального ужина лидеров стран БРИКС.