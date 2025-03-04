«Это невозможно»: премьер Украины ответил на заявления об уступке территорий

сегодня в 19:45

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает невозможным уступку украинских территорий для завершения конфликта, даже по требованию США, сообщает «Царьград» .

По его словам, переговоров по вопросам территориальной целостности и суверенитета Украины не проводилось, по крайней мере, ему об этом неизвестно.

«Однако в открытом доступе звучат заявления о том, что Украине, возможно, придется уступить какие-либо территории. считаю, что это невозможно», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что этот вопрос отказа от территорий может решать только украинский народ.

Премьер отметил, что Украина готова обсуждать поэтапный план мирного решения конфликта при условии гарантий безопасности от партнеров.

Как отмечается в сообщении, помощник президента США Майк Уолтц сказал, что для получения таких гарантий о безопасности Киеву придется уступить в части территориальных вопросов.

Также ранее издание Politico, ссылаясь на украинского чиновника, сообщило, что из-за приостановки военной помощи от США Украина может потерять часть территорий.