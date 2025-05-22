«Это не связано с ромбиками»: Песков отреагировал на скандал про кресты на гербе

На сайте Кремля российский герб изображен с крестами, а ромбы на нем были видны из-за уменьшенного масштабирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, кресты можно заметить при увеличении изображения государственного символа, а с уменьшением масштаба они превращаются в ромбы, сообщает ТАСС .

Песков также обратил внимание, что на сайте президента РФ есть специальный раздел, где в полном масштабе показан герб страны. По словам представителя Кремля, дискуссии вокруг изображения госсимволики на президентском портале — «это все вопрос масштабирования».

«На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, и это совершенно не связано с тем, что там ромбики. Если растянуть и увеличить — будут кресты», — пояснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у России есть только один герб, и на нем изображены кресты.

Ранее в Сети начались споры касательно того, что на гербе России с сайта Кремля якобы «заменили» кресты на ромбы. Дизайнерское упрощение символики также критиковали некоторые активисты и режиссер Никита Михалков. Накануне СМИ сообщили, что на гербе на кремлевском сайте кресты изобразили более отчетливо.