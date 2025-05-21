Кремль на своем сайте вернул на герб православные кресты

Кремль вернул на герб православные кресты на своем сайте после массовой критики со стороны режиссера Никиты Михалкова и активистов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Ранее ряд TG-каналов раскритиковали официальные ресурсы Кремля за использование дизайнерского герба РФ. В нем черты символики были упрощены, из-за чего кресты превратились в ромбы.

Так, оперный певец Владислав Москальков в своих соцсетях заявил, что на сайте Кремля у герба нет крестов на коронах двуглавого орла. Движение «Сорок Сороков» и другие активисты-патриоты поддержали возмущение известного исполнителя.

Кроме того, герб на официальных ресурсах Кремля раскритиковал и режиссер Никита Михалков, назвав его «цыпленком табака».

В среду вечером заметили, что Кремль вернул православные кресты на герб как на официальном сайте, так и в соцсетях.