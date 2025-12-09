«Это катастрофа»: Трамп предрек Европе печальное будущее из-за мигрантов

Миграционная политика Евросоюза может обернуться катастрофой. Из-за нее многие европейские государства вскоре станут нежизнеспособными, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

«Их миграционная политика — это катастрофа», — сказал республиканец.

Он подчеркнул, что многие европейские лидеры разрушают свои государства подобной миграционной политикой. По словам Трампа, если страны ЕС и дальше продолжат в таком ключе, то вскоре перестанут быть жизнеспособными.

Американский президент отметил, что хорошо с проблемой справляется, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также польские власти.

Также Трамп заявил, что Европа не предпринимает никаких усилий для завершения украинского конфликта, хотя много говорит об урегулировании. Кроме того, он подчеркнул, что настало время провести на Украине президентские выборы.

