«Это двойник»: в Сети обсуждают фото Трампа, где он не похож на себя

В Сети появились фото Трампа, на которых он не похож на себя

Пользователи Сети продолжают строить теории по поводу «смерти» президента США Дональда Трампа. Так, они обсуждают недавние снимки республиканца, на которых он не похож на себя, сообщает «Подъем» .

Кадры были сделаны 1 сентября, но они набрали уже тысячи просмотров. Пользователи считают, что на фото изображен либо двойник Трампа, либо сам президент США, у которого, судя по снимкам, проблемы со здоровьем.

Так, пользователи указывают, что в кадре под кепкой у Трампа не видно волос, да и пропорции лица не совпадают. При этом распространяемые информагентствами снимки плохого качества. Нельзя доподлинно сказать, кто изображен на них.

Однако сторонники теории о том, что президент США умер, не успокаиваются. Они утверждают, что посты в соцсетях Трампа написаны не им, а другим человеком. Также они приводят в доказательство тот факт, что республиканец не участвовал в массовых мероприятиях с 26 августа.

Сам республиканец недавно опроверг свою «смерть». Он написал в соцсети Truth Social, что прекрасно себя чувствует и находится в округе Колумбия.