Это было давно и в Госдуме: ЛДПР опровергла, что Слуцкий заснул на ПМЭФ

ЛДПР: видео со спящим Слуцким снято не на ПМЭФ, а в Госдуме

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не спал во время мероприятий на ПМЭФ, заявили в партии. Либерал-демократы утверждают, что видео с уснувшим депутатом, опубликованное журналисткой Ксенией Собчак, является «древним» и было снято в Госдуме, сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу фракции.

Ранее Собчак публиковала серию видео с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на которых в том числе был Слуцкий. На кадрах законодатель спал в кресле рядом с именной табличкой, пока вокруг шла дискуссия. Предполагалось, что кадры были сняты на ПМЭФ.

Однако в ЛДПР заявили, что видео запечатлели «неизвестно в каком году». На проходящем в Санкт-Петербурге форуме Слуцкий бодрствует и активно участвует в мероприятиях, отметили в партии. Пресс-служба также показала фрагмент одного из выступлений лидера либерал-демократов.

«2 дня — рекордсмен по встречам с губернаторами регионов. 3 сессии. [А Собчак] давно и настойчиво хочет всем известно чего и поэтому неоднократно публикует негативную информацию о партии», — сказали в ЛДПР.