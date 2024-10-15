«Это бесполезно»: эксперт высказался об отказе ФРГ поставлять технику Украине

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Германия отказалась поставлять Украине военную технику, потому что она никак не изменит ситуацию на поле боя, сообщает Инфо24 .

«Во-первых, это бесполезно, она никак не помогает Украине на поле боя. Во-вторых, поставляя тяжелую технику, Берлин теряет уважение к этой технике и теряет контракты на ее поставку в другие страны, так как Россия сжигает эту технику», — также отметил эксперт.

По его словам, немецкие танки Leopard или ЗРК IRIS-T не выдерживают проверку боем, а поставки Киеву оружия способны истощить военные запасы Германии. Сегодня немецкая оборонная промышленность испытывает трудности в связи с нехваткой энергоносителей и сырья.

Литовкин добавил, что Германия уже пострадала от политики США и не хочет брать кредиты на технику в американских банках, платить проценты, «по всем параметрам проигрывать».

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новый штаб альянса может привести к переменам на поле боя для Украины. По его словам, новое руководство НАТО в Висбадене в ФРГ возложит на себя функции Соединенных Штатов и станет ответственным за организацию поставок вооружений на Украину.