Эстония осенью начнет строительство укреплений на границе с Россией

Осенью Эстония планирует начать строительство сети защитных укреплений возле границы с РФ, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на эстонскую национальную телерадиовещательную компанию ERR.

Отмечается, что планируется построить опорный пункт из 14 бункеров в северо-восточной части пограничной зоны и 4 бункера на юго-востоке. Ожидается, что бетонные укрепления смогут выдерживать удары артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Предполагается построить до 600 бункеров.

По словам представителя эстонских инженерных войск подполковника Айнара Афанасьева, в случае начала вооруженного конфликта армия Эстонии начнет в пограничной полосе минирование территорий, а также подрыв мостов и трубопроводов.

Ранее эстонский парламент не поддержал законопроект партии Isamaa, предлагавший закрыть границу с Россией.

О том, что Рийгикогу, парламент Эстонии, отвергнул предложение о закрытии эстонско-российской границы, рассказала телерадиокомпания ERR.

За эту инициативу проголосовали лишь 14 парламентариев, в то время как 61 депутат высказался против. Заседание, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось 20 марта.