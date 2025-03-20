В Эстонии отклонили предложение закрыть границу с Россией
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Эстонский парламент не поддержал законопроект партии Isamaa, предлагавший закрыть границу с Россией, сообщает «Царьград».
О том, что Рийгикогу, парламент Эстонии, отвергнул предложение о закрытии эстонско-российской границы, рассказала телерадиокомпания ERR.
Ранее они сообщали, что автором законопроекта выступала оппозиционная партия Isamaa. Предложение о закрытии эстонско-российской границы не получило поддержки большинства членов Рийгикогу.
За эту инициативу проголосовали лишь 14 парламентариев, в то время как 61 депутат высказался против. Заседание, на котором обсуждался данный вопрос, состоялось 20 марта.
«Рийгикогу на заседании в четверг, 20 марта, отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу», — отмечается в материале ERR.