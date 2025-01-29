«Эскимосы могут на нас рассчитывать»: Россия защит Гренландию при вхождении в состав РФ

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова в беседе с РИАМО выразила мнение, что российские власти смогут защитить Гренландию от захватнических амбиций США в случае вхождения страны в состав РФ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Гренландии войти в состав России и стать новой республикой. После процедуры вхождения субъект получит поддержку и защиту.

«Не стоит воспринимать слова депутата Милонова всерьез и переходить к практическим действиям. Но подумать о том, что было бы, если гренландцы захотели войти в состав России, никто не запрещает. Ведь исторические предпосылки защиты малых народов, находящихся за пределами России, уходят корнями в Средние века», — сказала Слепова.

По ее словам, царь Иван Грозный устраивал походы в Ливонию для защиты русскоязычного населения. Без сомнения, эскимосы не относятся к таковым, однако они проживают и на территории России, что поднимает вопрос защиты малого коренного народа.

«В России существует пул инструментов поддержки и преференций, а также действующих программ для малых народов с целью предотвращения исчезновения культур, начиная от поддержки традиционных промыслов, заканчивая более „приземленными“ благами в виде субсидий на покупку жилья», — напомнила политолог.

Гренландцы могли бы задуматься не просто на локальном уровне о проведении референдума, но и в ближайшее время официально обратиться в ООН с такой просьбой, минуя планы американцев. К тому же, в статье 3 Декларации о правах коренных народов четко прописана свобода самоопределения и выбора политического статуса, напомнила Слепова.

«Так что эскимосам не стоит отметать идею о вхождении в состав России. Мы готовы предоставить им защиту от захватнических амбиций американцев», — резюмировала она.