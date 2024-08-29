Еще одна известная группа отказалась помогать Трампу на выборах президента США
Фото - © РИА Новости
Музыкальная группа ABBA, а также медиахолдинг Universal Music, запретили бизнесмену Дональду Трампу использовать их музыку в предвыборной кампании на пост президента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Svenska Dagbladet (SD).
ABBA — не единственные музыканты, которые выступили против Трампа. Использовать свои мелодии ему также запретили Селин Дион, Рианна и Адель.
До этого с Трампом отказались сотрудничать Aerosmith, The Rolling Stones и Брюс Спрингстин.
Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Претендентов на пост два — сам бизнесмен и действующий вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
Ранее сообщалось, что Трамп встревожен последствиями действий ВСУ в Курской области. Бизнесмен считает, что действия Украины могут спровоцировать третью мировую войну.