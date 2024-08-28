Будет третья мировая война: Трамп встревожен последствиями действий ВСУ под Курском

Бывший президент США Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений относительно ситуации вокруг Украины, предупредив об опасности перерастания конфликта в Третью мировую войну, пишет Газета.ru .

В интервью The Independent Трамп заявил, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области России может спровоцировать начало глобального военного противостояния.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет Третья мировая война», — сказал политик.

Экс-президент также отметил, что Россия обладает серьезным опытом ведения боевых действий в зимних условиях, в то время как Украина не является военной силой. По его мнению, это еще больше повышает риски эскалации конфликта.

Ранее Трамп уже заявлял, что Третья мировая война может начаться из-за некомпетентности действующего главы Белого дома Джо Байдена и его администрации.