Еще одна европейская страна признала Палестину
Словения официально признала независимость Палестины
Словения официально признала независимость и суверенность Палестины, пишет RT.
О политическом решении заявило словенское Министерство иностранных дел.
«Мы верим, что только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — сказала министр иностранных дел Таня Файон..
Ранее подобные решения были приняты властями Испании, Норвегии и Ирландии.
О намерениях признать Палестину заявляли в Бельгии и Мальте.