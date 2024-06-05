Еще одна европейская страна признала Палестину

О политическом решении заявило словенское Министерство иностранных дел.

«Мы верим, что только создание двух государств может привести к прочному миру на Ближнем Востоке», — сказала министр иностранных дел Таня Файон..

Ранее подобные решения были приняты властями Испании, Норвегии и Ирландии.

О намерениях признать Палестину заявляли в Бельгии и Мальте.