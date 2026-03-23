Еще один зомби-танкер прошел через заблокированный Ираном Ормузский пролив

Нефтетанкер, который официально уже утилизирован, отправил сигнал об успешном прохождении заблокированного Ираном Ормузского пролива. За прошлые несколько дней корабль стал вторым зомби-судном, который преодолел этот путь по воде, сообщает Profinance.ru .

По информации из систем отслеживания, вечером 22 марта Nabiin был в Персидском заливе. К утру 23 марта он оказался в Оманском.

При этом, по информации Bloomberg, танкер появился в 2002 году. Однако пять лет назад его утилизировали в Бангладеше.

Корабль, который «представляется» Nabiin — «зомби-танкер». Он взял название настоящего, однако утилизированного судна.

21 марта другой зомби-танкер Jamal прошел через Ормузский пролив. Он замаскировался под СПГ-танкер, который уничтожили в Индии в октябре 2025 года.

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. Тот перекрыл Ормузский пролив для кораблей. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

