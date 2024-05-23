Еще 100 физлиц внесут в черный список ЕС в рамках антироссийских санкций

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FT: ЕС включит свыше 100 физлиц в черный список в 14 пакете санкций против РФ

В Евросоюзе хотят расширить черный список физических лиц в рамках 14 пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС .

Как пишет газета Financial Times, в этот список попадут еще свыше 100 человек.

Рестрикции будут введены в отношении тех лиц, которые, по мнению ЕС, имеют отношение к «депортации украинцев с оккупированных территорий» и выпуску оружия.

Евросоюз продолжает готовить 14 пакет санкций, направленных против России. В рамках обсуждения новых ограничений Франция и Нидерланды предложили наказывать каждую финорганизацию, оказывающую помощь РФ в сфере поставок товаров и технологий двойного назначения для изготовления оружия.