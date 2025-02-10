ЕС разрабатывает меры для задержания теневого российского флота

Страны Европейского Союза, имеющие выход к Балтийскому морю, разрабатывают новые юридические инициативы для массовых задержаний судов, связанных с теневым российским флотом, сообщает «Царьград» .

Эти действия направлены на усложнение обхода западных санкций со стороны Москвы, как сообщают источник в дипломатических кругах ЕС для издания Politico. Такие меры позволят блокировать танкеры, наносящие экологический ущерб, а также задерживать суда, подозреваемые в угрожающих действиях против критически важной морской инфраструктуры.

Также отмечается, что Литва и Эстония инициируют создание списка «надежных морских страховщиков», и суда, застрахованные некомпаниями из этого списка, могут быть задержаны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для охраны подводных энергетических кабелей балтийской республике нужно более 30 млн евро, власти страны рассчитывают получить финансирование от Евросоюза.