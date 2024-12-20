ЕС проведет неформальный саммит по обороне 3 февраля

Политика

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, ЕС проведет неформальный саммит по обороне 3 февраля, сообщает ТАСС.

Страны — участницы Европейского союза соберутся на неформальном саммите по обороне.

«Мы проведём неформальную встречу по обороне 3 февраля», — заявил Кошта на пресс-конференции после саммита ЕС.

Ранее саммит ЕС принял решение оставить незаконно блокированные активы России замороженными до окончания украинского конфликта и возмещения убытков Киеву.