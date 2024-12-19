Саммит ЕС принял постановление о решении оставить активы РФ замороженными

Саммит ЕС принял решение оставить незаконно блокированные активы России замороженными до окончания украинского конфликта и возмещения убытков Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита.

Лидеры стран Европейского Союза пришли к единому решению, которое носит обязательный характер для всех членов сообщества. Решение заключается в том, что российские активы, заблокированные вопреки закону, будут оставаться под арестом до тех пор, пока не будет положен конец текущему украинскому конфликту и не будет возмещен вред, причиненный Украине.

Решение европейского совета носит юридически обязывающий характер для всех стран, входящих в Евросоюз. Изменить это можно будет только другим саммитом, на котором также будет принято единогласное решение.

ЕС и G7 уже распланировали использование доходов от российских замороженных активов для финансовой поддержки Украины. В частности, на 2025 год саммит Евросоюза утвердил выделение средств в размере 30,6 миллиардов евро.

Независимо от того, как разрешится текущий конфликт, ЕС намерен максимально долго удерживать российские активы в замороженном состоянии. Это обусловлено тем, что прибыль от их инвестирования уже включена в долгосрочные финансовые планы, охватывающие несколько десятилетий. Эти средства предназначены для обеспечения кредитных обязательств, которые Украина получает от европейских партнеров и стран «Большой семерки».