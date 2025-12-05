ЕС поставил Зеленскому условие о гарантии безопасности от США

сегодня в 03:51

В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что Киев должен соглашаться на любые условия мирного урегулирования только при наличии четких обязательств Вашингтона по защите Украины, сообщает РИА Новости .

По данным The Wall Street Journal, европейцы подчеркнули, что гарантии безопасности должны исходить прежде всего от США.

Макрон, в частности, заявил, что Вашингтон должен сообщить, как США будут защищать Украину.

Разговор европейских лидеров с Зеленским состоялся на фоне визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль, где обсуждался американский мирный план из 27 пунктов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что успехи российской армии положительно повлияли на динамику переговоров, а пресс-секретарь Дмитрий Песков предупредил, что пространство для маневров Киева сокращается.

