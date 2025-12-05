ЕС поставил Зеленскому условие о гарантии безопасности от США
В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что Киев должен соглашаться на любые условия мирного урегулирования только при наличии четких обязательств Вашингтона по защите Украины, сообщает РИА Новости.
По данным The Wall Street Journal, европейцы подчеркнули, что гарантии безопасности должны исходить прежде всего от США.
Макрон, в частности, заявил, что Вашингтон должен сообщить, как США будут защищать Украину.
Разговор европейских лидеров с Зеленским состоялся на фоне визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль, где обсуждался американский мирный план из 27 пунктов.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что успехи российской армии положительно повлияли на динамику переговоров, а пресс-секретарь Дмитрий Песков предупредил, что пространство для маневров Киева сокращается.
