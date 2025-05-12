ЕС намерен направить 900 млн евро доходов от активов РФ на оружие для Украины

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Евросоюз до конца года выделит 900 млн евро на оружие для Украины

Евросоюз в 2025 году собирается направить на приобретение оружия и боеприпасов для Украины 900 млн евро из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на конференции по военному сотрудничеству ЕС — Украина. На данные средства Евросоюз собирается приобрести снаряды и оружие для Украины.

Кубилюс добавил, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас 9 мая во Львове пообещала вложить 1 млрд евро в украинскую военную промышленность. Средства направят на изготовление БПЛА.

Ранее США санкционировали масштабные поставки вооружений на Украину. ФРГ передаст Киеву 100 ракет для Patriot и 125 дальнобойных снарядов.