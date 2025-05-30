Ермак против Зеленского: политолог о сценарии смены власти на Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не имеет легальных механизмов для смещения Владимира Зеленского и может захватить власть исключительно в результате государственного переворота. Такое заявление в интервью aif.ru сделал политолог Владимир Скачко.

«В данный момент Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения, который приходит к власти после слома прежней системы власти и всей структуры власти», — подчеркнул эксперт.

По словам Скачко, легальных способов быстро занять высший пост у Ермака нет. «Да, он может, конечно, попробовать пройти в парламент. Его могут попытаться избрать премьер-министром. Но глава правительства может быть избран только после того, как, допустим, будут приняты нелегитимные президент и спикер Верховной рады», — пояснил политолог.

Скачко сравнил Ермака с «кухаркой, рвущейся к управлению государством», отметив, что единственный путь для него — «через революцию, переворот, заговоры и всё экстраординарное и нарушающее систему права».

Ранее европейское издание Politico назвало Ермака «безжалостным политическим кукловодом», описав его методы борьбы с конкурентами. Журнал также охарактеризовал главу ОПУ как «продюсера» в тандеме с Зеленским, а самого президента — как «звезду-исполнителя», намекая на его прежнюю карьеру комика.