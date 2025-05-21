Украина может сменить состав делегации для переговоров с Россией

Киев будет вынужден поменять состав группы переговорщиков для работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Россией, так как в составе украинской делегации в Стамбуле не хватало профессиональных политиков, сообщает ТАСС .

«Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров», — заявил источник, близкий к переговорам.

Он подчеркнул, что в первую очередь на это будут претендовать глава офиса президента Украины Андрей Ермак, силовики и европейские политики. Также возможно влияние властей США. Это «некое подобие Франкенштейна», собранное из данного выбора креатур, и будет участвовать в дальнейших переговорах с российской стороной.

Собеседник агентства добавил, что в украинской делегации могут появиться экс-министр обороны Алексей Резников и руководитель комитета Верховной рады по международным делам Александр Мережко. От Соединенных Штатов Киев может представлять председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее президент США Дональд Трамп поделился с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским информацией о своей просьбе к российскому президенту Владимиру Путину.