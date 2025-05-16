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Ермак показал фото Зеленского с саммита в Албании

Украинский президент Владимир Зеленский накануне покинул Турцию, где 16 мая состоялась первая встреча российской и украинской делегаций в рамках возобновленных мирных переговоров. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак показал фото Зеленского, который прибыл в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), пишет РБК .

Судя по опубликованному Ермаком кадру, Зеленский вместе с союзниками что-то обсуждал. Лица всех собеседников были серьезными и напряженными.

Опубликованным кадром Ермак показал, что Зеленский уже успел пообщаться с премьер-министром Польши Дональдом Туском, французским лидером Эммануэлем Макроном, главой правительства Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

О чем именно шла речь за переговорным столом Зеленского с европейскими союзниками, не уточняется. Сам украинский президент выглядел подавленным.

Ранее Ермак показал фото со спецпосланником президента США Китом Келлогом и рассказал, что украинская делегация согласовала позицию, которой будет придерживаться на переговорах с Россией в Стамбуле.

На момент публикации заметки переговоры России и Украины в Стамбуле завершены. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, озвучил итоги первой встречи переговоров. В ближайшее время стороны обменяются пленными в формате «1000 на 1000».