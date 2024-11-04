Ермак: Киев не ведет прямых переговоров с РФ о прекращении ударов по энергетике

Украина и Россия не ведут прямых переговоров о том, чтобы взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры прекратились, такое заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РБК .

Ермак отметил, что этот вопрос обсуждался без России на конференции, соорганизатором которой выступал Катар.

«После этого мы зафиксировали принципы: если сегодня Катар, например, или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией — пожалуйста. Такая же ситуация с продовольственной безопасностью», — заявил Ермак, объясняя механизм переговоров между странами.

Издание The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что якобы Украина и Россия планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по вопросу взаимного прекращения ударов по объектам энергетики, но мероприятие не состоялось.

Причиной срыва стало нападение ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту публикацию вбросом.