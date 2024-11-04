Ермак: Киев не ведет прямых переговоров с РФ о прекращении ударов по энергетике
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Украина и Россия не ведут прямых переговоров о том, чтобы взаимные удары по объектам энергетической инфраструктуры прекратились, такое заявление сделал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РБК.
Ермак отметил, что этот вопрос обсуждался без России на конференции, соорганизатором которой выступал Катар.
«После этого мы зафиксировали принципы: если сегодня Катар, например, или другая страна готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно и, например, отдельно с Российской Федерацией — пожалуйста. Такая же ситуация с продовольственной безопасностью», — заявил Ермак, объясняя механизм переговоров между странами.
Издание The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что якобы Украина и Россия планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по вопросу взаимного прекращения ударов по объектам энергетики, но мероприятие не состоялось.
Причиной срыва стало нападение ВСУ на Курскую область. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту публикацию вбросом.