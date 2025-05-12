Эрдоган заявил Зеленскому, что нельзя упускать возможность для переговоров с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не упускать представившуюся возможность для мирных переговоров по Украине, сообщает РИА Новости .

Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, во время которого они обсудили в том числе урегулирование украинского кризиса. Ключевой темой стало обсуждение предложения президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле.

Эрдоган рекомендовал Зеленскому не упускать такую возможность. Он отметил, что Стамбул будет рад принять делегации России и Украины. Турецкий лидер надеется, что все усилия, которые его страна прилагает по планирующимся переговорам, не пропадут зря.

Также Эрдоган надеется на то, что «всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для начала мирных переговоров».

Кроме того, турецкий лидер напомнил о своей беседе с Путиным, которая состоялась 11 мая. Эрдоган тогда положительно оценил слова президента РФ о необходимости возобновить переговоры по Украине в Стамбуле.