Эрдоган высказался о банковских проблемах между Россией и Турцией

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проблемы банковских переводов между Москвой и Анкарой решаются. С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани, сообщает РИА Новости .

По словам турецкого лидера, профильные ведомства Анкары и Москвы уже заняты решением вопроса переводами денег между двумя странами.

«Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», — сказал Эрдоган.

Перед началом переговоров президент России также принес соболезнования своему турецкому коллеге в связи с терактом в Анкаре. В ходе террористической атаки на объект TUSAŞ в столице Турции, по словам Эрдогана, погибли четыре человека.