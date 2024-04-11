Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его детей и внуков

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании, который потерял своих сыновей и внуков при ударе со стороны Израиля, пишет РИА Новости.

«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», — сказано в сообщении.

Также соболезнования выразил и президент Палестины Махмуд Аббас.

Ранее стало известно о гибели троих сыновей и нескольких внуков Хании в результате атаки израильской стороны по сектору Газа. Лидер ХАМАС отметил, что трагедия не повлияет на требования движения о прекращении огня в регионе. Также он добавил, что за все годы противостояния с еврейским государством погибли порядка 60 его родственников.