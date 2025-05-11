Эрдоган: Турция готова организовать переговоры России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны внести вклад в «обеспечение прекращения огня и устойчивого мира» между Россией и Украиной, включая организацию переговоров между двумя сторонами. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном, передает Hurriyet .

Ранее российский президент Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле «без предварительных условий».

Эрдоган отметил, что в процессе урегулирования был достигнут «исторический поворотный момент», и подчеркнул важность использования этой возможности для прекращения боевых действий.

Турецкий лидер также призвал к продолжению сотрудничества «в реализации процессов начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией, а также восстановления Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал инициативу Москвы как «хороший знак», однако подчеркнул, что Киев согласится на переговоры только в том случае, если РФ подтвердит 30-дневное прекращение огня, начиная с 12 мая.