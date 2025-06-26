Эрдоган: Трамп готов приехать на переговоры по Украине, если их посетит Путин

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов приехать в Турцию на переговоры по Украине в случае прибытия туда главы российского государства Владимира Путина.

«Наша конечная цель — провести в нашей стране встречу на уровне лидеров и добиться долгожданного мира. Я также сообщил об этом президенту США господину Трампу во время нашей встречи (в Гааге - ред.)», — приводит слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu.

Он подчеркнул, что президент Соединенных Штатов приедет в Стамбул или Анкару для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, если на переговоры приедет российский лидер.

Ранее в Гааге в рамках саммита НАТО состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом.

Саммит Североатлантического альянса прошел с 24 по 25 июня в нидерландском городе Гаага. В итоговом коммюнике участники объединения согласились снизить уровень давления на РФ и увеличить финансирование обороны.