Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Пашиняном в США

Sabah: Эрдоган переговорит с Зеленским и Пашиняном на сессии ГА ООН в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе сессии Генассамблеи ООН в США. Турецкий лидер также встретится с главой Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету Sabah.

Вместе с тем агентство Anadolu добавляет, что главной темой выступления Эрдогана на сессии Генеральной ассамблеи станет ситуация в секторе Газа.

В Ереване пока не комментировали информацию, что Пашинян встретится с президентом Турции. В обнародованном пресс-релизе есть информация только о том, что премьер-министр Армении проведет переговоры с рядом официальных лиц, в том числе генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее Эрдоган заявил, что «возвращение Крыма Украине» соответствует требованиям международного права. По словам политика, Турция желает завершения конфликта между Россией и Украиной справедливым и прочным миром.