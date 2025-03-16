Эрдоган поддержал усилия Трампа по завершению конфликта на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре по телефону с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что поддерживает его усилия по завершению конфликта Украины с РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

Как уточнили в администрации Эрдогана, разговор лидеров двух стран прошел в воскресенье. Они обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные проблемы.

Президент Турции отметил, что некоторые события сделали необходимостью интенсификацию консультаций между Анкарой и Вашингтоном. При этом, по мнению главы государства, Турция стремится к справедливому и устойчивому миру с самого начала украинского конфликта. Страна и дальше будет придерживаться указанной позиции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что есть основания испытывать осторожный оптимизм по вопросу урегулирования украинского кризиса.