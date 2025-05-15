Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по окончанию кризиса справедливым миром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским усилия по окончания украинского кризиса справедливым миром. Переговоры прошли 15 мая в Анкаре, их длительность составила около трех часов, сообщает РИА Новости .

Эрдоган рассказал, что принял Зеленского в президентском дворце. Политики обсудили способы завершения кризиса между Россией и Украиной справедливым миром.

Ранее Зеленский объявил об отправке делегации в Стамбул на переговоры с представителями с Россией. Команду переговорщиков должен возглавить глава украинского Минобороны Рустам Умеров.

Переговоры между делегациями России и Украины должны были, по сообщениям СМИ, начаться 15 мая в 10:00. Однако встречи так и не было.