Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты Турции еще на один срок, сообщает РИА Новости .

Об этом он впервые заявил, когда выступал на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития в городе Шанлыурфа. С вопросом о возможности его выдвижения к Эрдогану обратился

Турецкий певец Ибрагим Татлысес спросил его о возможности выдвижения еще на один срок.

В 2025 году правительство Турции будет и дальше помогать оппозиции Сирии, пришедшей к власти. Также Анкара будет сражаться с курдскими формированиями, используя, в том числе односторонние военные операции с переходом границы.