«Ему не до вас»: эксперты объяснили, почему Трамп не встретил Макрона

Эксперты прокомментировали поведение президента США Дональда Трампа, который не вышел навстречу президенту Франции Эммануэлю Макрону во время его визита в Белый дом 24 февраля, сообщает Life.ru .

Ранее общественный резонанс вызвало то, что автомобиль Макрона несколько раз посигналил у входа в Белый дом, но так и не дождался выхода президента США, в итоге французский лидер сам направился ко входу в резиденцию Трампа.

Эксперт в области публичных выступлений и переговоров Алексей Кобелюк считает, что действие Трампа вполне демонстративное: тем самым он дает понять, что не разделяет позицию Евросоюза и у него есть дела поважнее.

«И вообще он занят, ему не до вас, уважаемый Макрон. От мнения данного человека, от того, как он потом будет раскладывать карты, ничего не зависит», — отметил специалист, добавив, что в целом Трамп — непредсказуемая личность.

По его словам, Трампу нечего терять — он понимает, что это его последний срок, и он идет ва-банк во всех направлениях.

Политолог Сергей Марков согласился с тем, что Трамп намеренно не встретил Макрона. Такой жест выражает его негативное отношение к французскому коллеге и может быть связано с неодобрением участия президента Франции в «антитрамповском заговоре» европейских политиков.

Он добавил, что выход навстречу — это дружеский жест, а дружбы между двумя президентами сейчас нет.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Трамп просто не посчитал нужным встречать Макрона — это личное дело президента США и не связано с вежливостью, но все-таки выражает его отношение к главе Франции.

«Пусть Макрон скажет спасибо, что Трамп вообще нашел 15 минут, чтобы его принять», — подытожил эксперт.