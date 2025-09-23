В условиях отказа Вашингтона от прямого участия в украинском конфликте у ЕС остается мало ресурсов и времени для поддержки Киева, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если говорить о сиюминутных смыслах и резонах, которыми руководствуются горячие головы в Лондоне, они очевидны. Сейчас понятно, что Европа остается без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, причем без разносторонней поддержки. Речь идет не только о деньгах, но и о разведданных, и о возможном участии американских военных специалистов, возможно, и авиации», — сказал Сипров.

В Белом доме сейчас прямо заявляют, что не собираются участвовать в каких-либо военных акциях против России, отметил политолог.

«Поэтому у Европы очень мало времени: они вынуждены форсировать, вынуждены поднимать градус напряжения в и без того весьма проблемной обстановке на Украине и вокруг нее. В противном случае просто из-за дефицита собственных ресурсов у Европы для поддержки Украины и из-за истощения ресурсов самой Украины последует военное поражение», — пояснил политолог.

Сипров указал на то, что европейские страны по полной программе вовлечены в гибридную войну против России. Поражение европейцев в этой войне означает политический крах для нескольких весьма влиятельных элитных групп, прежде всего в Западной Европе и в Великобритании. Поэтому сейчас у них на карту поставлено практически все, и они пошли ва-банк.

«Последнее, на что они надеются, что Россия даст слабину и будет действовать так, как в 1990-е годы — включит заднюю, встанет на путь уступок Западу и начнет сдавать свои национальные интересы. Полагаю, этого не произойдет. По крайней мере, основания для такого прогноза дают высказывания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и заявления главы российского министерства иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Россия продолжит отстаивать свои национальные интересы», — заключил эксперт.

Служба внешней разведки РФ заявила, что первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу, отметил специалист.

«Не исключаю, что в ближайшие дни некоторые из этих интервентов отправятся домой в цинковых гробах. Похоже, только это может отрезвить лондонских и парижских любителей авантюр», — заключил Сипров.

